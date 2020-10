Inzaghi: “Ce la giocheremo a viso aperto. Ci opporremo al Napoli come sappiamo” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Oggi, alle 15, la partita contro il Napoli di Gattuso. “Il Benevento lotta ed è propositivo, ce la giocheremo a viso aperto contro chiunque. Questa è l’unica strada che può condurci al sogno salvezza. Cercheremo di opporci al Napoli come sappiamo, provando a fare bella figura. Si parte da zero”. Sul confronto tra i fratelli Insigne: “Immagino cosa proveranno, l’ho provato. Sarà una giornata di festa, come accadeva quando ci sfidavamo io e Simone in Serie A. Sono contento per loro, è bello che si tolgano soddisfazioni simili. Sono due bravi ragazzi e quindi gli vanno fatti i complimenti. Ritrovarsi in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico del Benevento, Filippo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Oggi, alle 15, la partita contro ildi Gattuso. “Il Benevento lotta ed è propositivo, ce lacontro chiunque. Questa è l’unica strada che può condurci al sogno salvezza. Cercheremo di opporci alsappiamo, provando a fare bella figura. Si parte da zero”. Sul confronto tra i fratelli Insigne: “Immagino cosa proveranno, l’ho provato. Sarà una giornata di festa,accadeva quando ci sfidavamo io e Simone in Serie A. Sono contento per loro, è bello che si tolgano soddisfazioni simili. Sono due bravi ragazzi e quindi gli vanno fatti i complimenti. Ritrovarsi in ...

