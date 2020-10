Insigne: «Avevo paura di fare male a mio fratello. Ecco cosa gli ho detto dopo il suo gol» (Di domenica 25 ottobre 2020) Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole. GOL SEGNATO – «Devo prima dormire su, non ho ancora smaltito l’emozione del primo gol. Siamo rammaricati per il risultato. Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, difficile da fare per lui che è di piede destro. Sono contento che abbiamo segnato entrambi. dopo il gol gli ho detto una cosa in napoletano riferita a mia madre». RUOLO – «Mi piace essere a completa disposizione del mister. Se mi chiede di giocare in posizione più centrale lo faccio senza problemi». NAPOLI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Roberto, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZNla sconfitta contro il Napoli Roberto, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZNla sconfitta contro il Napoli. Le sue parole. GOL SEGNATO – «Devo prima dormire su, non ho ancora smaltito l’emozione del primo gol. Siamo rammaricati per il risultato. Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, difficile daper lui che è di piede destro. Sono contento che abbiamo segnato entrambi.il gol gli hounain napoletano riferita a mia madre». RUOLO – «Mi piace essere a completa disposizione del mister. Se mi chiede di giocare in posizione più centrale lo faccio senza problemi». NAPOLI ...

