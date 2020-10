Inps: pensione anticipata per lavoratori precoci, domande entro il 30 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) L'ape sociale durerà anche il prossimo anno secondo quanto indicato dal Governo nella legge di bilancio per il 2021 (l'agevolazione per i precoci è già stabilizzata e, pertanto, non ha bisogno di una proroga legislativa al riguardo Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020) L'ape sociale durerà anche il prossimo anno secondo quanto indicato dal Governo nella legge di bilancio per il 2021 (l'agevolazione per iè già stabilizzata e, pertanto, non ha bisogno di una proroga legislativa al riguardo

FirenzePost : Inps: pensione anticipata per lavoratori precoci, domande entro il 30 novembre - TopBiokill : #nonelarena un #ristoro è se mi togli le spese fisse. LA NETTEZZA URBANA sono costi ESORBITANTI X SERVIZI non usufr… - Alien1it : @Fredericknapoli Il 16 di novembre ci sarà un sacco di scadenze di tasse, anticipi tasse, e contributi inps e casse private pensione. - 3pverter : @Dorel__ @otiv_tmd3 abbiamo problemi con l'inps qua, da voi la pensione è tipo privata no? - oltess541 : @Secondowelfare @myotta Dove investire in INPS, che dopo non poso ricevere la pensione italiana in Ucraina, che merita? -