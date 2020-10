In lotta contro cancro e solitudine: effetto Covid sui malati teenager (Di domenica 25 ottobre 2020) Giorgia, 18 anni e pensieri da grande. Il lockdown di marzo che ha ‘blindato’ l’Italia contro il coronavirus Sars-CoV-2 l’ha sorpresa a Milano, dove si trovava per un intervento. Lontana dalla sua Napoli, ha dovuto combattere contro un tumore, ma anche contro la solitudine. Daniele, 22 anni, ricorda i giorni trascorsi in ospedale, unica “compagnia” le “videochiamate su Zoom con gli altri pazienti”. “Non ho potuto vedere nessuno dei miei amici. Sono stati due mesi davvero pesanti dal punto di vista psicologico”. E’ l”effetto Covid’ che si abbatte con ancora più forza su ragazzi già alle prese con una malattia come il cancro. (segue dopo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Giorgia, 18 anni e pensieri da grande. Il lockdown di marzo che ha ‘blindato’ l’Italiail coronavirus Sars-CoV-2 l’ha sorpresa a Milano, dove si trovava per un intervento. Lontana dalla sua Napoli, ha dovuto combattereun tumore, ma anchela. Daniele, 22 anni, ricorda i giorni trascorsi in ospedale, unica “compagnia” le “videochiamate su Zoom con gli altri pazienti”. “Non ho potuto vedere nessuno dei miei amici. Sono stati due mesi davvero pesanti dal punto di vista psicologico”. E’ l”’ che si abbatte con ancora più forza su ragazzi già alle prese con una malattia come il. (segue dopo ...

giuliainnocenzi : È scandaloso!Mentre votavano per chiamare gli hamburger vegani “hamburger”,e oggi tutti titolano su questo, i parla… - M5S_Europa : Ringraziamo ancora @Fedez per aver risposto all’appello di @GiuseppeConteIT a sensibilizzare i più giovani nell’ut… - ZZiliani : Grazie a tutti. Se sono lì è perchè il senso di ribellione verso chi avvelena da una vita il calcio italiano, quell… - Paoli2Luciana : RT @RobertoFioreFN: #DeLuca costretto dalla piazza a ritirare il #lockdown Il popolo napoletano ha vinto per sé e per l' Italia. Vincono an… - Lucia39134555 : RT @DavideFalchieri: miliardi alla sanità rendendola fragilissima. Spero di avervi chiarito la situazione. La lotta non è tra di noi ma T… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta contro Covid, la lotta contro i ricoveri: l'importanza del vaccino antinfluenzale Primocanale In lotta contro cancro e solitudine: effetto Covid sui malati teenager

Lontana dalla sua Napoli, ha dovuto combattere contro un tumore ... sono in cerca di motivazioni per continuare la sofferta lotta alla pandemia. >> Le storie di UrbanPost ...

Sara e il gruppo di volontari in lotta contro la plastica

IL GRUPPOTREVISO Lotta alla plastica: si è costituito il gruppo Plastic free odv di Treviso. Da un mese, grazie a Sara Simionato il collettivo di volontari che puliscono l'ambiente ha iniziato ...

Lontana dalla sua Napoli, ha dovuto combattere contro un tumore ... sono in cerca di motivazioni per continuare la sofferta lotta alla pandemia. >> Le storie di UrbanPost ...IL GRUPPOTREVISO Lotta alla plastica: si è costituito il gruppo Plastic free odv di Treviso. Da un mese, grazie a Sara Simionato il collettivo di volontari che puliscono l'ambiente ha iniziato ...