Imprese | crollo fatturato fino al 90% Confindustria Firenze | Situazione drammatica

"Il segno meno nei nostri fatturati oscilla fra il -30 e il -90%, a seconda che si parli di industria manifatturiera o di industria turistica". Maurizio Bigazzi , presidente di Confindustria Firenze , ...

Il presidente Bigazzi lancia l’allarme sugli ultimi dati del tessuto produttivo. Alle istituzioni si chiedono pochi ma precisi impegni per aiutare a reggere l’urto della pandemia ...

Sangalli: «La mini-ripresa è già finita Il governo intervenga subito o la crisi sarà irreversibile»

Sangalli (Confcommercio): incontro con Conte urgente Rischio di chiusura per 50 mila imprese con le nuove limitazioni Servono indennizzi proporzio-nati alle perdite subite ...

