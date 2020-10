Il video inedito di Gianni Rodari | lo scrittore racconta una fiaba ai bambini della scuola d’infanzia di Reggio Emilia nel 1972

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) È partita venerdì 24 ottobre la 13esima edizione di Archivio aperto, la manifestazione annuale che Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna dedica alla riscoperta del patrimonio cinematografico privato, dal film di famiglia al film sperimentale e d’artista. Un’edizione interamente online, per la prima volta: il programma, ricco di proiezioni e incontri, sarà infatti accessibile gratuitamente su diverse piattaforme e sulla pagina Facebook. Nella prima giornata, in occasione del centenario, è stato mostrato un filmatodelche mostrache dialoga con idell’infanzia Diana, girato in occasione degli ...