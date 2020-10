Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm Ecco cosa prevede

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio,, hailcon le nuove restrizioni anti Covid. Una serie di limitazioni che hanno l’obiettivo di provare anere la diffusione del contagio da Covid-19. Salvo lo spostamento tra Regioni, per il momento resta solo la generica "raccomandazione" di non spostarsi. Gli scienziati però hanno espresso perplessità rispetto alla raccomandazione di limitare lo spostamento tra i Comuni, perché i dati dimostrano che i contagi si diffondono soprattutto nelle aree metropolitane. Le limitazioni previste dal: la ristorazione Una delle principali novità, rispetto a quanto emerso dalle bozze del decreto, riguarda i ristoranti, che rimarranno aperti la domenica. Secondo ...

Roma, 25 ottobre 2020 - Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm. Entra così in vigore la stretta su bar, ristoranti, palestre e teatri per contrastare la diffusione dei contagi ...3' di lettura Fano 25/10/2020 - E' atteso per oggi il nuovo DPCM, con entrata in vigore a partire dal 26 ottobre, che impone una nuova stretta a movida, circolazione e contatti per cercare di fermare ...