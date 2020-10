Il pensiero di Adriano Romualdi per la destra di oggi (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Ormai 27 anni fa ci lasciava, in un tragico incidente stradale, Adriano Romualdi. Figlio dell’esponente (e poi presidente) del Msi, Pino Romualdi, fin da ragazzino inizia la sua militanza politica nelle file del partito della fiamma. Ciò basta a scatenare le prime censure nei suoi confronti: riuscirà a laurearsi solo in semi-clandestinità alla Sapienza, con Renzo De Felice e Rosario Romeo, con una tesi sulla rivoluzione conservatrice tedesca. I conti della destra con la cultura In Italia il concetto di “destra” è sempre stato, erroneamente, tacciato come sinonimo di ignoranza e grettitudine. Risulta però vero che spesso gli esponenti della destra politica non abbiano puntato sulla formazione di una classe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Ormai 27 anni fa ci lasciava, in un tragico incidente stradale,. Figlio dell’esponente (e poi presidente) del Msi, Pino, fin da ragazzino inizia la sua militanza politica nelle file del partito della fiamma. Ciò basta a scatenare le prime censure nei suoi confronti: riuscirà a laurearsi solo in semi-clandestinità alla Sapienza, con Renzo De Felice e Rosario Romeo, con una tesi sulla rivoluzione conservatrice tedesca. I conti dellacon la cultura In Italia il concetto di “” è sempre stato, erroneamente, tacciato come sinonimo di ignoranza e grettitudine. Risulta però vero che spesso gli esponenti dellapolitica non abbiano puntato sulla formazione di una classe ...

