Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26-30 ottobre: problemi per la famiglia Conti

La famiglia Conti vivrà dei momenti molto difficili a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 26 al 30 ottobre, rivelano che Beatrice scoprirà di avere una situazione economica disastrosa, ma rifiuterà l'aiuto di Vittorio. Come se non bastasse, poco dopo verrà a sapere che suo figlio Pietro è scappato dall'Accademia militare. Nel frattempo, Salvatore e Marcello dopo aver avuto un parere positivo sui loro dolci da parte della Contessa, sogneranno in grande. Intanto, Silvia dirà a zia Ernesta la verità sul suo matrimonio mentre Stefania verrà assunta come Venere. Infine, la professoressa Barone farà una proposta a Roberta mentre Arturo Bergamini proporrà ...

