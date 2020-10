Il Papa nomina il primo cardinale afroamericano della storia degli Stati Uniti

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ilhato iltra i 13 nuovi porporati. Si tratta di Wilton Gregory, 72 anni, capo dell’Arcidiocesi di Washington DC, la capitale Usa. Nato il sette dicembre del 1947, ordinato sacerdote a Chinato nel 1973, Gregory futo da Giovanni Paolo II vescovo ausiliare di Chicago (principale consacratore, ilJoseph L. Bernardin) nel 1983 e nel 1993 vescovo di Belleville, sempre in Illinois. Benedetto XVI lo aveva poito arcivescovo di Atlanta nel dicembre 2004, dove si insediò l’anno successivo. Gregory era presidenteConferenza episcopalenel 2002, quando scoppiò per la prima volta lo ...

così come annunciato da Papa Francesco. In totale gli italiani sono sei, tre dei quali elettori: oltre a Lojudice ci sono mons. Marcello Semeraro, che dalla diocesi di Albano è stato da poco nominato ...C’è anche il custode del Sacro convento di Assisi, Mauro Gambetti, tra i tredici nuovi cardinali che verranno creati nel Concistoro del 28 novembre, così come annunciato da Papa Francesco. Il ...