Il nuovo Dpcm mette in ginocchio gli spettacoli. Quando Conte disse: 'I nostri artisti che ci fanno tanto divertire' (Di domenica 25 ottobre 2020) Con la firma del nuovo Dpcm il presidente Conte ha decretato la chiusura di teatri, cinema e luoghi di spettacolo. Un duro colpo al settore in estrema sofferenza. Una nuova chiusura che potrebbe ...

