Il Napoli | “Roberto squilla e Lorenzo risponde nel suggestivo duello di famiglia”

Il Napoli commenta così la vittoria sul Benevento sul sito ufficiale. "Il Napoli vince il derby con l'ora solare. Gli azzurri si accendono un'ora dopo e ribaltano la partita al "Vigorito" in maniera travolgente in 7 minuti irresistibili. Roberto squilla e Lorenzo risponde nel suggestivo duello in famiglia. Insigne al 60′ dissolve le streghe con un incantesimo di magia da alchimista trasformando il metallo in oro con un delizioso sinistro sotto l'incrocio. Prima il fioretto poi la sciabola. Quella dell'armata pesante di Andrea Petagna che da poco entrato gira di potenza un ricamo di Politano per l'urlo del sorpasso. Il Napoli vince la quarta partita su quattro in campionato. Un successo ...

robertosaviano : De Luca vuole mostrarsi come il papà benevolo che dà scapaccioni per disciplinarti, ma è uno dei responsabili del d… - caterinabalivo : Vittoria di carattere, dopo il gol di Roberto Insigne, ho visto una bella reazione del Napoli, bravissimo capitan L… - DiMarzio : La prima volta di Roberto #Insigne in #SerieA contro il 'suo' #Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPER SELFIE - Benevento-Napoli, il capitano Insigne con suo fratello Roberto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPER SELFIE - Benevento-Napoli, il capitano Insigne con suo fratello Roberto -

