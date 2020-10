Il mondo della cultura si appella al governo: “Teatri e cinema non possono fermarsi” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “Il teatro e il cinema non possono fermarsi perché sono la riserva invisibile di senso, per la vita pubblica e individuale dei nostri concittadini”. Così l’Associazione Cultura Italiae in un appello rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Il tentativo dell’associazione era quello di “scongiurare” l’approvazione delle misure contenute nel Dpcm che riguardano la chiusura di teatri, cinema e “altri fondamentali luoghi della cultura”, che sono poi entrate in vigore nella notte. Per il presidente dell’Associazione, Angelo Argento, queste chiusure produrranno conseguenze “nefaste sull’intero comparto culturale e sullo spirito dei cittadini“. Leggi su dire (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “Il teatro e il cinema non possono fermarsi perché sono la riserva invisibile di senso, per la vita pubblica e individuale dei nostri concittadini”. Così l’Associazione Cultura Italiae in un appello rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Il tentativo dell’associazione era quello di “scongiurare” l’approvazione delle misure contenute nel Dpcm che riguardano la chiusura di teatri, cinema e “altri fondamentali luoghi della cultura”, che sono poi entrate in vigore nella notte. Per il presidente dell’Associazione, Angelo Argento, queste chiusure produrranno conseguenze “nefaste sull’intero comparto culturale e sullo spirito dei cittadini“.

borghi_claudio : @Andyphone Eh si, è un po' dura far credere che i contagi del 23 ottobre in tutto il mondo sono colpa della festa i… - repubblica : Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggio… - _MiBACT : Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F. Risuleo. Ep4: Disegnare neologismi con @LRNZLRNZLRNZLRN e Paolo La… - StancatoElvira : RT @CanyamanLe: A qualunque ora del giorno e della notte...in qualunque angolo del mondo solo tu... #AustraliaLovesCanYaman - DanyUnicaMeta : RT @Carone_Official: Non ci saranno asintomatici nel mondo dello spettacolo e della cultura, ma la domanda vera è: frega un cazzo a qualcun… -