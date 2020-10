Il ministro Spadafora su Cristiano Ronaldo: “indagine della Procura Federale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Polemica a distanza tra Cristiano Ronaldo e Spadafora. Dopo i botta e risposta dei giorni scorsi, il ministro dello Sport oggi è tornato sull’argomento, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai Tre. “Per adesso non c’è intenzione di fermare il calcio professionistico, ma la Serie A si è data un protocollo che non è stato rispettato. Ronaldo? Non ha rispettato il protocollo. C’è un’indagine della Procura Federale a dimostrarlo”. Nuovo DPCM, la conferenza di Conte: “ferme tutte le attività sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale” L'articolo Il ministro Spadafora su Cristiano ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Polemica a distanza tra. Dopo i botta e risposta dei giorni scorsi, ildello Sport oggi è tornato sull’argomento, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai Tre. “Per adesso non c’è intenzione di fermare il calcio professionistico, ma la Serie A si è data un protocollo che non è stato rispettato.? Non ha rispettato il protocollo. C’è un’indagineFederale a dimostrarlo”. Nuovo DPCM, la conferenza di Conte: “ferme tutte le attività sportive, tranne quelle professionistiche a livello nazionale” L'articolo Ilsu...

