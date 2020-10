Il lockdown ha peggiorato lo stato di salute delle persone (Di domenica 25 ottobre 2020) Un ricerca ha dimostrato che il lockdown provoca danni alla salute, in modo particolare nei soggetti obesi lockdown: una ricerca dimostra che provoca danni alla salute su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Un ricerca ha dimostrato che ilprovoca danni alla, in modo particolare nei soggetti obesi: una ricerca dimostra che provoca danni allasu Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : lockdown peggiorato Il lockdown dovuto a Covid-19 ha peggiorato lo stato di salute delle persone Scienze Fanpage Lockdown: una ricerca dimostra che provoca danni alla salute

Una ricerca realizzata su un campioni di 7mila persone ha analizzato lo stato di benessere psicofisico in stato di lockdown. La ricerca dimostra che la chiusura e l’isolamento sociale danneggiano lo ...

Così usurai ed estorsori fanno più business con i lockdown

I dati allarmanti della «Relazione annuale» del commissario straordinario del governo per le iniziative antiracket e antiusura. Piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti con ...

