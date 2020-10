Il Grande Fratello Vip rischia la chiusura: caos dopo la battuta sessista di Balotelli (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip rischia la chiusura. Nel mirino è finita la battuta sessista di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello: è stata presentata all’Agcom una richiesta per un’eventuale sanzione che potrebbe portare anche alla sospensione. “Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Gf Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose perché lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza, specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) IlVipla. Nel mirino è finita ladi Marionei confronti di Dayane Mello: è stata presentata all’Agcom una richiesta per un’eventuale sanzione che potrebbe portare anche alla sospensione. “Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Gf Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose perché lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza, specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre ...

