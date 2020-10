Il Giro lo vince l'inglese Hart per 39 secondi su Hindley: la crono finale di Milano a Ganna (Di domenica 25 ottobre 2020) Tao Geoghagan Hart ha vinto l'edizione numero 103 del Giro d'Italia. Il corridore della Ineos Grenadiers ha sottratto la maglia rosa a Jai Hindley nell'ultima tappa, la cronometro di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a Milano ( (stravinta da Filippo Ganna, al quarto successo in questa edizione). Il ciclista britannico, 25enne, ha anche conquistato la maglia bianca come miglior giovane. Hindley cede la maglia di leader, ma chiude la corsa rosa al secondo posto con 39 secondi di distacco. Completa il podio un altro ciclista della Sunweb, Wilco Kelderman, terzo. "Ho dato tutto, nel finale ho cercato di non prendere rischi inutili. Sono molto felice". Queste le parole di Hart dopo il successo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Tao Geoghaganha vinto l'edizione numero 103 deld'Italia. Il corridore della Ineos Grenadiers ha sottratto la maglia rosa a Jainell'ultima tappa, lametro di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a( (stravinta da Filippo, al quarto successo in questa edizione). Il ciclista britannico, 25enne, ha anche conquistato la maglia bianca come miglior giovane.cede la maglia di leader, ma chiude la corsa rosa al secondo posto con 39di distacco. Completa il podio un altro ciclista della Sunweb, Wilco Kelderman, terzo. "Ho dato tutto, nelho cercato di non prendere rischi inutili. Sono molto felice". Queste le parole didopo il successo nel ...

