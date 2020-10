Il Giro d’Italia si decide all’ultima tappa: sul traguardo di Milano la spunta Geoghegan Hart (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Tao Geoghegan Hart ha vinto una pazzesca edizione numero 103 del Giro d’Italia. Il corridore britannico della Ineos-Grenadiers è riuscito a prendersi la Maglia rosa di vincitore della classifica generale in piazza Duomo a Milano, proprio grazie alla breve cronometro conclusiva di oggi, sfilandola a Jai Hindley che l’aveva conquistata solo nella giornata di ieri. Ma andiamo con ordine: si è ripartiti martedì con Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) in vetta alla generale, dopo che era riuscito a difendere la leadership per pochi secondi a termine della tappa di domenica con arrivo a Piancavallo (vinta proprio da Geoghegan Hart). La giornata sul Passo dello Stelvio La tappa di martedì, con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Taoha vinto una pazzesca edizione numero 103 deld’Italia. Il corridore britannico della Ineos-Grenadiers è riuscito a prendersi la Maglia rosa di vincitore della classifica generale in piazza Duomo a, proprio grazie alla breve cronometro conclusiva di oggi, sfilandola a Jai Hindley che l’aveva conquistata solo nella giornata di ieri. Ma andiamo con ordine: si è ripartiti martedì con Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) in vetta alla generale, dopo che era riuscito a difendere la leadership per pochi secondi a termine delladi domenica con arrivo a Piancavallo (vinta proprio da). La giornata sul Passo dello Stelvio Ladi martedì, con ...

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - F1david_5 : RT @giroditalia: ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro https:/… - Brendix41 : RT @giroditalia: Giro d'Italia | Stage 21 ??Recon! #Giro -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera