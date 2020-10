Il Giro d'Italia a Milano, in piazza Duomo ringhiere e misure anti-assembramento (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ottobre 2020 - ringhiere alte un paio di metri , coperte da teli rosa sono state allestite per evitare assembramenti lungo l'ultimo chilometro della tappa finale del Giro d'Italia , una ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ottobre 2020 -alte un paio di metri , coperte da teli rosa sono state allestite per evitare assembramenti lungo l'ultimo chilometro della tappa finale deld', una ...

pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - mattiamaestri46 : RT @lesmo27: Giro d’Italia in centro Milano sì, a Milano centro. In queste condizioni. E IMOLA NO???? - wwewcwecw : RT @giroditalia: Giro d'Italia, Stage 21 Live timing ?? ????Follow live -