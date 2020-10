Il Covid a Palazzo Chigi Rocco Casalino | ieri ho scoperto di essere positivo

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il portavoce del premiernon è solo in auto-isolamento fiduciario, me è risultatoal Coronavirus. "Hosera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, dial19".spiega così come hail suo contagio. L'attenzione è sui contatti tra il portavoce e il premier Giuseppe Conte. "L'Ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone"; spiegache oggi non ha partecipato alla conferenza stampa in cui il premier ha ...