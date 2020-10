Il coprifuoco in centro storico spegne la 'movida' a Genova (Di domenica 25 ottobre 2020) (AGI) - Un cantante di strada intona “La ballata del Miché” dell'immancabile De André, accanto al dehors di un locale al porto Antico di Genova: la sua voce si sente chiara e profonda, nonostante lo spazio sia molto ampio e i locali siano aperti. Nessun brusio o chiacchiericcio è tanto forte da sovrastare le sue note, perché nei locali non c'è il classico pienone da sabato sera. Ai tavoli dei primi tre ristoranti che si incontrano nell'area più “turistica” di Genova, sono sedute intorno alle 21 non più di 70 persone in tutto. E' il primo weekend con le zone “coprifuoco” di Genova attive. Sono quattro: due in centro storico, una nell'area di Certosa e un'altra in quella di Sampierdarena. In queste ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) (AGI) - Un cantante di strada intona “La ballata del Miché” dell'immancabile De André, accanto al dehors di un locale al porto Antico di: la sua voce si sente chiara e profonda, nonostante lo spazio sia molto ampio e i locali siano aperti. Nessun brusio o chiacchiericcio è tanto forte da sovrastare le sue note, perché nei locali non c'è il classico pienone da sabato sera. Ai tavoli dei primi tre ristoranti che si incontrano nell'area più “turistica” di, sono sedute intorno alle 21 non più di 70 persone in tutto. E' il primo weekend con le zone “” diattive. Sono quattro: due in, una nell'area di Certosa e un'altra in quella di Sampierdarena. In queste ...

fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - fanpage : Manifestazione contro il #coprifuoco a Roma, altissima tensione in centro, lancio di bombe carta e fumogenti - IlContiAndrea : Solidarietà al collega @paolofratter per l’aggressione subita a #Napoli dove sono in corso proteste contro il… - AntonSessa : RT @GiancarloDeRisi: In trecento e hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma, da Piazza del Popolo a piazzale Flaminio. Ma rivolta risc… - Agenzia_Italia : Il coprifuoco in centro storico spegne la 'movida' a Genova -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco centro Coprifuoco Napoli, bombe carta contro la polizia: nuovi scontri nel centro della città Il Messaggero Covid Roma, protesta in centro contro le chiusure: disordini, petardi e cassonetti incendiati

Lanciati fumogeni in piazza del Popolo contro gli agenti, che hanno effettuato una carica di alleggerimento disperdendo i manifestanti verso piazzale Flaminio. Flash mob dei commercianti anche in piaz ...

Minniti: "A Napoli un attacco eversivo di gruppi organizzati"

L'ex ministro dell'Interno: "Commercianti spaventati, malavita e fascisti, sono le prove tecniche di un attacco che incrocia la rabbia sociale" ...

Lanciati fumogeni in piazza del Popolo contro gli agenti, che hanno effettuato una carica di alleggerimento disperdendo i manifestanti verso piazzale Flaminio. Flash mob dei commercianti anche in piaz ...L'ex ministro dell'Interno: "Commercianti spaventati, malavita e fascisti, sono le prove tecniche di un attacco che incrocia la rabbia sociale" ...