I medici di base: “Le misure del dpcm? Ultimo tentativo, altrimenti lockdown inevitabile”. Crisanti: “Serve vero piano di sorveglianza” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Le misure del nuovo dpcm sono l’Ultimo tentativo del governo prima di un inevitabile lockdown totale, se non dovessero funzionare”. Per il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli il provvedimento che entrerà in vigore alle mezzanotte del 25 ottobre è l’ultima chance prima di dover chiudere completamente il Paese. Quella del governo, ha detto parlando dall’agenzia Ansa, “è una grande scommessa per mantenere insieme produzione e tutela della salute, ma se nel giro di 15 giorni gli indicatori peggioreranno, credo sia responsabilità del governo adottare misure ancora più drastiche con un lockdown totale“. Secondo Anelli, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) “Ledel nuovosono l’del governo prima di un inevitabiletotale, se non dovessero funzionare”. Per il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei(Fnomceo) Filippo Anelli il provvedimento che entrerà in vigore alle mezzanotte del 25 ottobre è l’ultima chance prima di dover chiudere completamente il Paese. Quella del governo, ha detto parlando dall’agenzia Ansa, “è una grande scommessa per mantenere insieme produzione e tutela della salute, ma se nel giro di 15 giorni gli indicatori peggioreranno, credo sia responsabilità del governo adottareancora più drastiche con untotale“. Secondo Anelli, le ...

Corriere : A Milano in tilt il tracciamento dei contagi. I medici di base: lavoro triplicato, siamo al collasso - clikservernet : I medici di base: “Le misure del dpcm? Ultimo tentativo, altrimenti lockdown inevitabile”. Crisanti: “Serve vero pi… - CettinaCaminiti : RT @PetrisDe: Bisogna rafforzare drasticamente la medicina territoriale e il ruolo dei #medici di base, condizione imprescindibile per evit… - Noovyis : (I medici di base: “Le misure del dpcm? Ultimo tentativo, altrimenti lockdown inevitabile”. Crisanti: “Serve vero p… - Ro_Pulcini : @CarloCalenda Si riferisce alla possibilità che la FDA approvi in via straordinaria l’uso del vaccino mRNA di Moder… -

Ultime Notizie dalla rete : medici base "Check Up, esclusi i medici di base" LA NAZIONE Covid: De Luca, più coinvolgimento medici di base e ristori economici

Roma, 24 ott 19:27 - (Agenzia Nova) - Nel corso della riunione fra governo ed enti locali, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe rimarcato il "progressivo aggravamento... (Rin) ...

Covid 19, nel Lazio oggi sono 1541 i nuovi positivi. D’Amato: “A comparsa sintomo chiamare il medico di base”

Rivolgo un invito a contattare il proprio medico di medicina generale e a utilizzare la rete dell’emergenza-urgenza in modo appropriato evitando così di mettere ulteriormente sotto pressione i nostri ...

Roma, 24 ott 19:27 - (Agenzia Nova) - Nel corso della riunione fra governo ed enti locali, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe rimarcato il "progressivo aggravamento... (Rin) ...Rivolgo un invito a contattare il proprio medico di medicina generale e a utilizzare la rete dell’emergenza-urgenza in modo appropriato evitando così di mettere ulteriormente sotto pressione i nostri ...