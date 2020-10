I medici avvertono: 'Se il Dpcm non dovesse funzionare non resta che il lockdown' (Di domenica 25 ottobre 2020) I numeri sono impietosi e i medici lo sanno molto meglio rispetto ai ciarlatani che pur di cavalcare il malessere contestano le restrizioni. "Le misure del Dpcm illustrate dal premier Conte ... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) I numeri sono impietosi e ilo sanno molto meglio rispetto ai ciarlatani che pur di cavalcare il malessere contestano le restrizioni. "Le misure delillustrate dal premier Conte ...

sheownsthegood : @globalistIT I medici avvertono ma non decidono - globalistIT : - euronewsit : La rabbia dei polacchi contro le nuove restrizioni anti-Covid. A Varsavia in migliaia in piazza per dire 'NO' alle… - BeppePanunzio : @GiuliettaVanni qualche giorno addietro ho sentito Zangrillo redarguire il pubblico televisivo, ammonendo di farsi… - crispadafora : RT @Corriere: Influenza, i vaccini alle farmacie. Ma i medici avvertono: «Le dosi non bastano» -

Ultime Notizie dalla rete : medici avvertono I medici avvertono: "Se il Dpcm non dovesse funzionare non resta che il lockdown" Globalist.it Contagi a quota 21mila positivi al Covid, per medici Dpcm ultima chance

cresce l'allarme tra medici e infettivologi per la tenuta degli ospedali proprio nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha illustrato le misure restrittive del nuovo dpcm. Misure che, avvertono i ...

I medici avvertono: "Se il Dpcm non dovesse funzionare non resta che il lockdown"

Le parole de presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli: "Le misure illustrate dal premier Conte rappresentano l'ultimo tentativo" ...

cresce l'allarme tra medici e infettivologi per la tenuta degli ospedali proprio nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha illustrato le misure restrittive del nuovo dpcm. Misure che, avvertono i ...Le parole de presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli: "Le misure illustrate dal premier Conte rappresentano l'ultimo tentativo" ...