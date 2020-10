I love my radio lancia il master Fare radio (Di domenica 25 ottobre 2020) I love my radio continua con il master Fare radio: il corso di specializzazione fa parte della didattica di ALMED, ecco le informazioni utili A quattro anni dalla sua nascita, il master “Fare radio” di ALMED, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università cattolica del Sacro cuore, raggiunge un importante obiettivo: il gemellaggio con tutti i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Imycontinua con il: il corso di specializzazione fa parte della didattica di ALMED, ecco le informazioni utili A quattro anni dalla sua nascita, il” di ALMED, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università cattolica del Sacro cuore, raggiunge un importante obiettivo: il gemellaggio con tutti i… L'articolo Corriere Nazionale.

holyliwls : @purposejimin per me per esempio love yourself è stata quella che più hanno usato per le radio e se dovessi skippar… -

Ultime Notizie dalla rete : love radio I love my radio lancia il master Fare radio Corriere Nazionale Vasco Rossi, aria di news: “Grandi novità! Sono a Milano per fare...”

C'è “ aria di news ” per Vasco Rossi: è a Milano per “ grandi novità ”. Inaugurata su Instagram la “ Milano Vasco Week ”, i fan sono già pronti a “ vivere una favola ” nuova insieme al rocker di Zocca ...

Tutti cantano «Albachiara» Vasco conquista I Love My Radio

Albachiara è la canzone più amata dagli ascoltatori della radio. Il brano scritto da Vasco Rossi nel 1979 ha vinto «I Love My Radio»,... Scopri di più ...

C'è “ aria di news ” per Vasco Rossi: è a Milano per “ grandi novità ”. Inaugurata su Instagram la “ Milano Vasco Week ”, i fan sono già pronti a “ vivere una favola ” nuova insieme al rocker di Zocca ...Albachiara è la canzone più amata dagli ascoltatori della radio. Il brano scritto da Vasco Rossi nel 1979 ha vinto «I Love My Radio»,... Scopri di più ...