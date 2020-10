I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 25 ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 21.273 nuovi casi positivi da coronavirus e 128 morti a causa della COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 13.214 (799 in più rispetto a ieri), di cui 1.208 nei reparti di Leggi su ilpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 21.273 nuovi casi positivi dae 128 morti a causa della COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 13.214 (799 in più rispetto a ieri), di cui 1.208 nei reparti di

Agenzia_Ansa : 'Lo stress sul sistema sanitario è preoccupante': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa. 'L… - beppe_grillo : Quali sono le figure professionali e le competenze richieste dalle aziende nell'immediato futuro? Ecco tutti i dati… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre: BASTA PANICO. Dati seri, ma non come a marzo - Kentel_ : @lorepregliasco Probabilmente perché i dati di Agis confermano le chiusure delle sale come una decisione fondata su… - Giampier601 : RT @Marco_dreams: Messaggio per i NoVax sul Papilloma virus. “Col vaccino Hpv il tumore del collo dell'utero verso quota zero”. Nuovi dat… -