“Ho subito violenza”. Maria Grazia Cucinotta gela Silvia Toffanini, aveva 20 anni e quel momento l’ha segnata per sempre (Di domenica 25 ottobre 2020) L’attrice, produttrice ed ex modella Maria Grazia Cucinotta è stata recentemente intervistata da Silva Toffanin durante una puntata di Verissimo. Come spesso accade sono stati davvero tanti gli aspetti toccati nel corso della chiacchierata, la Cucinotta ha parlato dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Ottobre, in particolare, è stato un mese indimenticabile per la splendida messinese che proprio il 7 ha festeggiato i 25 anni di matrimonio con Giulio Violati, dal quale ha avuto una figlia nel 2001. Ma Maria Grazia non ha ricordato solo gli eventi felici. Come fatto anche in occasione di un’intervista a Diva e Donna l’attrice che ha recitato al fianco di Massimo Troisi nell’indimenticato “Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) L’attrice, produttrice ed ex modellaè stata recentemente intervistata da Silva Toffanin durante una puntata di Verissimo. Come spesso accade sono stati davvero tanti gli aspetti toccati nel corso della chiacchierata, laha parlato dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Ottobre, in particolare, è stato un mese indimenticabile per la splendida messinese che proprio il 7 ha festeggiato i 25di matrimonio con Giulio Violati, dal quale ha avuto una figlia nel 2001. Manon ha ricordato solo gli eventi felici. Come fatto anche in occasione di un’intervista a Diva e Donna l’attrice che ha recitato al fianco di Massimo Troisi nell’indimenticato “Il ...

raffaellapaita : Ho aderito con convinzione all’Intergruppo parlamentare #MES SUBITO. È un dovere non perdere 36 miliardi di euro in… - marcodimaio : Non ci stancheremo di dirlo: i 37 miliardi del #Mes servono all’Italia e alla nostra sanità. Siamo già in ritardo,… - Majin79 : @Giuseppe_5823 Sinceramente non ci ho fatto caso, quando ho visto queste col sushi me ne sono innamorato e le ho prese subito ???????? - BentleyMorreale : @7AdorableDorks @fendenteI L’ho capito subito quando ho fatto il check su PayPal. Non mi tornava... ho mandato un email ha PayPal. - hstylesisjagger : @marvelbowie il modo in cui non ho neanche finito di leggere ed ho unfollowato subito,,,,, -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho subito Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri Fortune Italia