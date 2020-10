Hilary Duff è incinta: l’ironico annuncio della star di ‘Lizzie McGuire’ (Di domenica 25 ottobre 2020) Hilary Duff diventerà di nuovo mamma: la notissima attrice e cantante 33enne era convolata a nozze con il compagno Matthew Koma lo scorso dicembre e poche ore fa ha annunciato la nuova lieta notizia. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un brevissimo video in cui il compagno le accarezza teneramente la pancia, accompagnandolo con una didascalia scherzosa: Clicca sull’immagine per vedere il video Stiamo crescendo!!! Soprattutto io… Per la bellissima star di Lizzie Mc Guire e Younger si tratta del terzo figlio: il primo, Luca Cruz era nato dal matrimonio con Mike Comrie, giocatore di hockey con cui la relazione si è conclusa nel 2014, mentre la seconda Banks Violet Bair è nata dall’amore con Koma nell’ottobre del 2018. Tanti auguri alla coppia per questa bellissima ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 ottobre 2020)diventerà di nuovo mamma: la notissima attrice e cantante 33enne era convolata a nozze con il compagno Matthew Koma lo scorso dicembre e poche ore fa ha annunciato la nuova lieta notizia. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un brevissimo video in cui il compagno le accarezza teneramente la pancia, accompagnandolo con una didascalia scherzosa: Clicca sull’immagine per vedere il video Stiamo crescendo!!! Soprattutto io… Per la bellissimadi Lizzie Mc Guire e Younger si tratta del terzo figlio: il primo, Luca Cruz era nato dal matrimonio con Mike Comrie, giocatore di hockey con cui la relazione si è conclusa nel 2014, mentre la seconda Banks Violet Bair è nata dall’amore con Koma nell’ottobre del 2018. Tanti auguri alla coppia per questa bellissima ...

