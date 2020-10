Highlights Venezia-Dinamo Sassari 99-92 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Glidiche sconfigge laper 99-92 nel match valido per la quinta giornata del campionato diA1/2021. Un match caratterizzato dal clamoroso duello tra Bramos (26 punti con 6 triple) e Bendzius (24 con 7 su 8 dal campo) e che è rimasto in equilibrio fino a metà terzo quarto: decisivo a rompere gli indugi un parziale di 11-0 da parte dei Campioni d’Italia, grazie alle triple di Bramos, Mazzola e Tonut. Qualche brivido nel finale per i padroni di casa, che vedono il proprio vantaggio diminuire fino al +3. Quarta vittoria in campionato per la banda di Raffaele, che fa patire invece agli avversari il secondo stop. Di seguito tutte le azioni salienti.