Highlights Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 71-82 | Serie A1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ilcon glidi71-82, match valido per la quinta giornata diA1di basket. Prosegue il cammino senza macchia per la squadra meneghina, capace di vincere al PalaDozza contro i felsinei che dopo l’intervallo lungo sono crollati. In alto le immagini salienti dell’incontro.