Highlights e gol Southampton-Everton 2-0: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Southampton-Everton 2-0, match della sesta giornata di Premier League 2020/2021. Decidono le reti di Ward-Prowse al 27′ e di Adams al 35′ che permettono ai padroni di casa di battere gli uomini di Ancelotti il cui cammino si è messo ulteriormente in salita nella ripresa con l’espulsione di Digne. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di2-0, match della sesta giornata di. Decidono le reti di Ward-Prowse al 27′ e di Adams al 35′ che permettono ai padroni di casa di battere gli uomini di Ancelotti il cui cammino si è messo ulteriormente in salita nella ripresa con l’espulsione di Digne.

SkySport : GENOA-INTER 0-2 Risultato finale ? ? #Lukaku (64') ? #DAmbrosio (79') ? Serie A - 5^ Giornata ? ?? Gli highlights ?… - sportli26181512 : Sparta Rotterdam-Heracles Almelo 1-1: Al gol di Harroui ha risposto Vloet. Sono stati loro i protagonisti del pareg… - sportli26181512 : Vitesse-PSV 2-1: La rete di Openda al 54' permette al Vitesse di ottenere i tre punti casalinghi nella sfida contro… - sportli26181512 : Valladolid-Alaves 0-2: Vittoria per l'Alaves nel match valevole per la settima giornata della Liga spagnola. Gli uo… - gml73 : @gloriapoch72 Vergognoso Gloria e protestano loro, #lozano colpito e affondato. Ieri negato un gol al Bologna per u… -