Hamilton trionfa in Portogallo | Leclerc chiude quarto

PORTIMAO (Portogallo) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo davanti al compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen. A Portimao l'inglese, scattato dalla pole position, perde posizioni nelle prime tornate ma recupera superando Bottas al 20° giro e conquistando l'ottavo successo stagionale in 12 gare: per il campione del mondo in carica è la 92esima vittoria in carriera che lo porta a diventare, dopo aver eguagliato il primato di Michael Schumacher nel GP dell'Eifel, il più vincente nella storia della Formula 1. Quarto posto, invece, per la Ferrari di Charles Leclerc che precede l'Alpha Tauri di Pierre Gasly e la McLaren di Carlos Sainz mentre l'altra vettura del Cavallino, guidata da Sebastian Vettel, riesce a ...

