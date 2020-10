Halo secondo Guillermo del Toro, il regista del film cancellato voleva un "fratello malvagio" per Master Chief (Di domenica 25 ottobre 2020) Molti anni fa, Microsoft aveva intenzione di realizzare un film live-action per Halo, oggettivamente una delle sue IP più note e preziose, affidandone la regia ad un nome altrettanto noto e prezioso come Guillermo del Toro.secondo quanto dichiarato da uno degli sviluppatori originali di Halo, l'environment artist Paul Russel, in una recente intervista con IGN, uno degli script creati da del Toro e proposti agli sviluppatori, vedeva l'apparizione di un fratello gemello malvagio per Master Chief, il quale si sarebbe schierato con la storica fazione nemica, i Flood."Master Chief aveva un fratello gemello e si sarebbe schierato con i Flood e poi alla ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020) Molti anni fa, Microsoft aveva intenzione di realizzare unlive-action per, oggettivamente una delle sue IP più note e preziose, affidandone la regia ad un nome altrettanto noto e prezioso comedelquanto dichiarato da uno degli sviluppatori originali di, l'environment artist Paul Russel, in una recente intervista con IGN, uno degli script creati da dele proposti agli sviluppatori, vedeva l'apparizione di ungemelloper, il quale si sarebbe schierato con la storica fazione nemica, i Flood."aveva ungemello e si sarebbe schierato con i Flood e poi alla ...

Molti anni fa, Microsoft aveva intenzione di realizzare un film live-action per Halo, oggettivamente una delle sue IP più note e preziose, affidandone la regia ad un nome altrettanto noto e prezioso ...

Halo Infinite, quattro capitoli e due spin-off previsti nei prossimi 10 anni?

Stando a un presunto leak, Halo Infinite è un progetto di ampio respiro, che vedrà l'uscita di quattro capitoli e due spin-off nei prossimi 10 anni.. Halo Infinite viene considerato da Microsoft un ...

