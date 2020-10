Guerriglia a Napoli | già liberi i due arrestati Il sindacato di polizia | Rischiamo la vita per nulla

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Stigmatizziamo con forza che si faccia passare per un grande risultato che due delinquenti che hanno partecipato alle aggressioni alle forze dell’ordine aabbiano rimediato condanne al giudizio direttissimo. Quei due sono tornati liberamente a casa, non sconteranno un minuto della loro pena in carcere né ai domiciliari”: così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fspdi Stato, dopo la scarcerazione dei dueper i disordini di, già noti alle forze dell’ordine. I due, processati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati condannati uno a un anno e 8 mesi di reclusione ma con solo obbligo di presentazione allagiudiziaria, e l’altro a un anno e 2 mesi, ma con pena sospesa. “Questi non sono i ...