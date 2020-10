Guerriglia a Napoli, De Luca: “Gente vicina alla camorra, c’entrano poco con il disagio sociale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Pezzi della camorra, pezzi di antagonisti e pezzi di neofascisti“. Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sono questi i protagonisti della notte di scontri che c’è stata a Napoli due giorni fa e “c’entrano poco con il disagio sociale”. Queste le dichiarazioni del presidente della regione Campania a ‘Che tempo che fa‘, trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda su RAI 3. “La camorra ha interesse ad avere campo libero così può spacciare”, ha sottolineato. “Abbiamo visto una straordinaria organizzazione che non c’entra nulla con la paura del lockdown – aggiunge – avevano organizzato tutto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Pezzi della, pezzi di antagonisti e pezzi di neofascisti“. Per il governatore della Campania, Vincenzo De, sono questi i protagonisti della notte di scontri che c’è stata adue giorni fa e “c’entranocon ilsociale”. Queste le dichiarazioni del presidente della regione Campania a ‘Che tempo che fa‘, trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda su RAI 3. “Laha interesse ad avere campo libero così può spacciare”, ha sottolineato. “Abbiamo visto una straordinaria organizzazione che non c’entra nulla con la paura del lockdown – aggiunge – avevano organizzato tutto ...

