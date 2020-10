Gualtieri: “Ristori per 350mila aziende” (Di domenica 25 ottobre 2020) Gualtieri al Tg1: “I primi ristori potrebbero arrivare già l’11 novembre”. ROMA – Il ministro Gualtieri è intervenuto ai microfoni del Tg1 per affrontare l’argomento indennizzi per le aziende costrette a chiudere dopo la firma del dpcm: “Stiamo lavorando per far arrivare i ristori il prima possibile – ha assicurato il titolare dell’Economia, riportato da La Repubblica – pensiamo che i contributi possano essere erogati già a metà novembre, forse persino entro l’11 novembre. Ci sarà lo stesso meccanismo per il vecchio fondo perduto, quindi tutti quello che lo hanno già richiesto riceveranno i contributi in automatico“. Gualtieri: “350mila le aziende interessati” Nell’intervento il ministro ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020)al Tg1: “I primi ristori potrebbero arrivare già l’11 novembre”. ROMA – Il ministroè intervenuto ai microfoni del Tg1 per affrontare l’argomento indennizzi per le aziende costrette a chiudere dopo la firma del dpcm: “Stiamo lavorando per far arrivare i ristori il prima possibile – ha assicurato il titolare dell’Economia, riportato da La Repubblica – pensiamo che i contributi possano essere erogati già a metà novembre, forse persino entro l’11 novembre. Ci sarà lo stesso meccanismo per il vecchio fondo perduto, quindi tutti quello che lo hanno già richiesto riceveranno i contributi in automatico“.: “le aziende interessati” Nell’intervento il ministro ...

