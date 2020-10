Grande Fratello Vip, cara cattiva maestra televisione… (Di domenica 25 ottobre 2020) Momenti di puro insano spettacolo in televisione “L’ha detto la tv”. E’ una frase sempre attuale, che accompagna generazioni, nonostante ci troviamo nell’era Internet, ma che dimostra il potere della televisione sulle nostre menti e come la televisione possa quindi condizionarci. Dai più grandi ai più piccoli: da sempre la tv ha assunto il ruolo di una sorta di baby sitter per i bambini ed adolescenti, facendo abdicare i genitori dal loro ruolo di educatori. Detto questo, oggi assistiamo a momenti di pessima televisione. E’ il caso emerso dalle dinamiche del reality Grande Fratello Vip. Venerdì si è aperto un intero capitolo di momenti di cattiva televisione che ha visto protagonista il calciatore Mario Balotelli offendere in maniera pesante, spropositata e imbarazzante la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Momenti di puro insano spettacolo in televisione “L’ha detto la tv”. E’ una frase sempre attuale, che accompagna generazioni, nonostante ci troviamo nell’era Internet, ma che dimostra il potere della televisione sulle nostre menti e come la televisione possa quindi condizionarci. Dai più grandi ai più piccoli: da sempre la tv ha assunto il ruolo di una sorta di baby sitter per i bambini ed adolescenti, facendo abdicare i genitori dal loro ruolo di educatori. Detto questo, oggi assistiamo a momenti di pessima televisione. E’ il caso emerso dalle dinamiche del realityVip. Venerdì si è aperto un intero capitolo di momenti ditelevisione che ha visto protagonista il calciatore Mario Balotelli offendere in maniera pesante, spropositata e imbarazzante la ...

