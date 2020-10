Grande Fratello Vip 5: la lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria (video) (Di domenica 25 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: stasera, domenica 25 ottobre 2020, durante la cena, è nata un’accesa lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per le discutibili frasi di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello che hanno indignato il popolo del web e spinto il calciatore a fare scuse pubbliche su spinta del padrone di casa, Alfonso Signorini. Il giovane calciatore bresciano ha perso le staffe andando in escandescenza per difendere il Fratello. Gli altri compagni d’avventura hanno cercato di allontanare il concorrente dalla neo ‘nemica’, rea, a suo dire, di aver ripreso l’argomento già ‘risolto’ due giorni prima: Enock: non mi è piaciuta la cattiveria che Guenda ha ... Leggi su gossipblog (Di domenica 25 ottobre 2020)Vip: stasera, domenica 25 ottobre 2020, durante la cena, è nata un’accesatraper le discutibili frasi di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello che hanno indignato il popolo del web e spinto il calciatore a fare scuse pubbliche su spinta del padrone di casa, Alfonso Signorini. Il giovane calciatore bresciano ha perso le staffe andando in escandescenza per difendere il. Gli altri compagni d’avventura hanno cercato di allontanare il concorrente dalla neo ‘nemica’, rea, a suo dire, di aver ripreso l’argomento già ‘risolto’ due giorni prima:: non mi è piaciuta la cattiveria cheha ...

