Gli scontri a Roma alla manifestazione di Forza Nuova (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo Napoli, disordini e scontri anche a Roma, alla protesta organizzata dall’estrema destra in piazza del Popolo a Roma contro il coprifuoco e le norme anti-contagio. Tutto ha avuto inizio pochi minuti dopo la mezzanotte, quando sono stati accesi alcuni fuochi d’artificio. In quel momento un gruppo di manifestanti, circa un centinaio, ha attaccato le forze dell’ordine, per poi disperdersi nelle vie intorno a piazzale Flaminio, con un fitto lancio di pietre e bottiglie verso gli agenti. Alcuni cassonetti sono stati messi in mezzo alla strada, altri dati alla fiamme, mentre diversi motorini sono finiti a terra. Esplosi anche diversi petardi e bombe carta. Le forze dell’ordine hanno risposto con alcune cariche, disperdendo i manifestanti lungo tre vie di fuga. La ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo Napoli, disordini eanche aprotesta organizzata dall’estrema destra in piazza del Popolo acontro il coprifuoco e le norme anti-contagio. Tutto ha avuto inizio pochi minuti dopo la mezzanotte, quando sono stati accesi alcuni fuochi d’artificio. In quel momento un gruppo di manifestanti, circa un centinaio, ha attaccato le forze dell’ordine, per poi disperdersi nelle vie intorno a piazzale Flaminio, con un fitto lancio di pietre e bottiglie verso gli agenti. Alcuni cassonetti sono stati messi in mezzostrada, altri datifiamme, mentre diversi motorini sono finiti a terra. Esplosi anche diversi petardi e bombe carta. Le forze dell’ordine hanno risposto con alcune cariche, disperdendo i manifestanti lungo tre vie di fuga. La ...

NicolaPorro : Dietro gli scontri a Napoli di ieri sera c’è qualcosa di più profondo rispetto a come viene raccontato. Ce lo dice… - Agenzia_Ansa : Processati per direttissima e condannati i due 32enni, con precedenti per reati di droga, arrestati dalla #Digos co… - gennaromigliore : Gli appelli di FN e le immagini che rivelano la premeditazione degli scontri di ieri a #Napoli devono portare immed… - MenicaBersani : RT @Marco_dreams: Cassonetti in fiamme, auto danneggiate: 10 i fermati con due poliziotti rimasti feriti. È il risultato degli scontri part… - Stefano_Lupus : RT @ultimenotizie: In 300 hanno messo a ferro e fuoco il centro storico di #Roma al corteo anti-#coprifuoco. Da Piazza del popolo fino a pi… -