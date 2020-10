Gli effetti meteo dell’Alta Pressione d’Africa, in Italia. STOP d’Autunno (Di domenica 25 ottobre 2020) Alta Pressione su Italia dal nord africa. Ed ecco che si rivede un potentissimo anticiclone in quota, di quelli che durante la stagione estiva ci portano eccezionali ondate di calore. E che negli scorsi anni hanno azzerato le tipiche condizioni meteo invernali. Eppure, i modelli matematici stagionali, ed anche quelli che estendono le loro proiezioni fino a un mese mezzo, non propongono durature fasi anticicloniche. Quando sarà un evento meteo con anomalie rilevanti, e ogni volta che si presenta determina sgomento, e diciamocelo la tristezza per un tempo atmosferico del passato che sembra non ripresentarsi più. L’autunno è la stagione di mezzo, i nostri sguardi sono orientati ormai verso l’inverno, essendo questa come l’estate la stagione di punta ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Altasudal nord africa. Ed ecco che si rivede un potentissimo anticiclone in quota, di quelli che durante la stagione estiva ci portano eccezionali ondate di calore. E che negli scorsi anni hanno azzerato le tipiche condizioniinvernali. Eppure, i modelli matematici stagionali, ed anche quelli che estendono le loro proiezioni fino a un mese mezzo, non propongono durature fasi anticicloniche. Quando sarà un eventocon anomalie rilevanti, e ogni volta che si presenta determina sgomento, e diciamocelo la tristezza per un tempo atmosferico del passato che sembra non ripresentarsi più. L’autunno è la stagione di mezzo, i nostri sguardi sono orientati ormai verso l’inverno, essendo questa come l’estate la stagione di punta ...

caritas_milano : #Caritas: Italia è boom di nuovi poveri tra donne, giovani e famiglie. Gli effetti sociali della pandemia sono per… - carlaruocco1 : Fino a fine anno non saranno inviate cartelle esattoriali e non si procederà a far pagare quelle vecchie. Basta b… - fffitalia : VOTATE CONTRO LA PAC! La PAC proposta renderebbe impossibile rispettare gli Accordi di Parigi. Tutto ciò è impens… - MicheleVesch : RT @e_guarducci: #Minsk Messaggio di servizio per gli storditi del web: ?? quei lampi NON sono effetti luminosi, sono esplosioni! Da buo… - pierbaratt : @AlbertoBagnai In effetti una nuova Italia l’hanno avuta, peggiore sicuramente, ma l’hanno avuta. Ne conosco troppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti I Cobas intervengono sui contagi al Serristori. "Questi gli effetti di una gestione aziendale pericolosa e fallimentare" Valdarno24 Perché dopo quattro mesi senza fumo ho ancora voglia di sigarette?

Perciò cerchi di non avere troppa fretta nel pretendere dal suo corpo e dalla sua mente che si «dimentichino» completamente delle sigarette dopo tutti gli anni in cui ha fumato ... voi perché il fumo ...

Autotrasporto sul piede di guerra contro il Governo

[NUOVO DPCM] Autotrasporto, Ruote Libere: "Lockdown-bis devastante, se il Governo non procede con indennizzi immediati e anticipati, saranno gli autotrasportatori ad essere obbligati a fermarsi" ...

Perciò cerchi di non avere troppa fretta nel pretendere dal suo corpo e dalla sua mente che si «dimentichino» completamente delle sigarette dopo tutti gli anni in cui ha fumato ... voi perché il fumo ...[NUOVO DPCM] Autotrasporto, Ruote Libere: "Lockdown-bis devastante, se il Governo non procede con indennizzi immediati e anticipati, saranno gli autotrasportatori ad essere obbligati a fermarsi" ...