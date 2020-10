Giuseppe Conte: «Proteggiamo insieme salute ed economia» (Di domenica 25 ottobre 2020) «Se a novembre rispetteremo le regole riusciremo a tenere la curva sotto controllo ed allentare poi le misure per affrontare dicembre e Natale con maggiore serenità». Il premier Conte è chiaro nelle priorità spiegando il nuovo Dpcm: salvare dicembre e il Natale. Nessun pensa di arrivare a zero contagi, ma di tenerli sotto controllo sì e ora non lo sono. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) «Se a novembre rispetteremo le regole riusciremo a tenere la curva sotto controllo ed allentare poi le misure per affrontare dicembre e Natale con maggiore serenità». Il premier Conte è chiaro nelle priorità spiegando il nuovo Dpcm: salvare dicembre e il Natale. Nessun pensa di arrivare a zero contagi, ma di tenerli sotto controllo sì e ora non lo sono.

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - RaiNews : E' stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazion… - stefanopezzola : DPCM del Governo: ecco tutte le nuove misure per locali, scuola, sport #bar #covid #covid_19 #dad #dpcm… - CristyMandy : RT @Masse78: “Un paese che è grande una volta, è un paese che è grande sempre”. Giuseppe Conte, 25/10/2020. -