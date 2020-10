Giuseppe Conte annuncia nuove misure anti covid: diretta conferenza stampa (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte parlerà questa domenica 25 ottobre in una vera e propria conferenza stampa per annunciare le nuove misure anti coronavirus. Già da domenica scorsa Giuseppe Conte, durante la sua ultima conferenza stampa, aveva dato appuntamento agli italiani per il weekend successivo, lasciando tutti in attesa di nuovi provvedimenti per il Contenimento del covid-19. Il … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 ottobre 2020)parlerà questa domenica 25 ottobre in una vera e propriaperre lecoronavirus. Già da domenica scorsa, durante la sua ultima, aveva dato appuntamento agli italiani per il weekend successivo, lasciando tutti in attesa di nuovi provvedimenti per ilnimento del-19. Il … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - RaiNews : E' stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazion… - LegaSalvini : COSÌ MASSACRA GLI ITALIANI. #SALVINI SVELA LA TELEFONATA DI #CONTE - luragiuseppe : RT @LegaSalvini: ALLE 13.30 ALTRA CONFERENZA STAMPA DEL NOSTRO RE-IMPERATORE PER ALZARE I FOLLOWER SU FACEBOOK - ziowalter1973 : RT @ramarrik: Un atto normativo che 'consiglia' di non fare qualcosa. Come la mamma. In che modo Giuseppe Conte è potuto diventare avvoca… -