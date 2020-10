Giulia De Lellis risponde all’accusa di Damante | “Non mi piace comunicare così | ma…” FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 25 ottobre 2020) Archiviata definitivamente la storia con AndreaDeè passata oltre. L’influencer romana pare aver ufficializzato la sua frequentazione con un amico del suo ex, Carlo Gussalli Beretta. Per il dj, non averlo saputo dai diretti interessati ma attraverso i social è stato un duro colpo, come ha fatto sapere. Le sue parole sono però arrivate alla ormai ex fidanzata, che ha risposto. Ecco infatti cosa ha detto. I primi rumors sulla fine della storia tra AndreaDeerano già trapelati questa estate. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti confermato che già in quel periodo il loro rapporto fosse teso. Ripercorrendo la loro storia, si è aperto sui social affermando: “Abbiamo parlato ...