Giulia De Lellis | la dura replica alle parole di Andrea Damante

trash_italiano : Dopo Fedez e Chiara, Giuseppe Conte chiama anche Giulia De Lellis ??? #Parody - fede_brody : Ho appena visto l'intervista di Andrea Damante a #verissimo e siamo tutti d'accordo che ha sbagliato alla grande qu… - otakuclub4 : L'amicizia tra Rosalinda e Dayane è davvero preziosa...Mi ricordano sempre di più Giulia de Lellis ed Ivana?? #gfvip - Italia_Notizie : La confessione di Andrea Damante a Verissimo: “Con Giulia De Lellis sognavo una famiglia. La nuova relazione? L’ho… - clikservernet : La confessione di Andrea Damante a Verissimo: “Con Giulia De Lellis sognavo una famiglia. La nuova relazione? L’ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Vanity Fair Italia

Dopo l’ospitata di Andrea Damante a Verissimo, la sua ex Giulia De Lellis replica sui social: “Ho la coscienza pulita”. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una delle coppie scoppiate più ...Andrea Damante non nasconde l’amarezza per la nuova relazione della storica ex Giulia De Lellis. In una lunga intervista con Silvia Toffanin, a Verissimo, il modello e dj si è lasciato andare a un lun ...