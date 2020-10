Giro d’Italia 2020 senza italiani in top-5: non era mai successo nella storia! Record negativo nella corsa di casa (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo Nibali sarà il migliore italiano in classifica generale al termine del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo occupa il settimo posto a 7’46” di ritardo dall’attuale maglia rosa di Jai Hindley, difficilmente migliorerà il suo piazzamento (il danese Jakob Fuglsang è a 1’14”) e sicuramente non potrà raggiungere la top-5 (il portoghese Joao Almeida si trova a 4’32”). Manca la cronometro individuale che chiuderà la corsa Rosa (15,7 km totalmente pianeggianti da Cernusco sul Naviglio a Milano), ma possiamo già tranquillamente dirlo: per la prima volta nella storia del Giro d’Italia non ci sarà nemmeno un ciclista italiano tra i primi cinque della classifica generale. In 102 edizioni (la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo Nibali sarà il migliore italiano in classifica generale al termine deld’Italia. Lo Squalo occupa il settimo posto a 7’46” di ritardo dall’attuale maglia rosa di Jai Hindley, difficilmente migliorerà il suo piazzamento (il danese Jakob Fuglsang è a 1’14”) e sicuramente non potrà raggiungere la top-5 (il portoghese Joao Almeida si trova a 4’32”). Manca la cronometro individuale che chiuderà laRosa (15,7 km totalmente pianeggianti da Cernusco sul Naviglio a Milano), ma possiamo già tranquillamente dirlo: per la prima voltastoria deld’Italia non ci sarà nemmeno un ciclista italiano tra i primi cinque della classifica generale. In 102 edizioni (la ...

