Giro d’Italia 2020, Nibali: “Il risultato va accettato, è stato un anno complicato” (Di domenica 25 ottobre 2020) “È stato un anno difficile, complicato, nel quale abbiamo dovuto reinventare tutto, dalla preparazione al calendario ridotto, senza dimenticare l’avvicinamento finale al Giro. Il risultato di questo Giro va accettato così come è. È stato diverso dalle aspettative che avevo e, allo stesso tempo, mi sono dovuto confrontare con un gruppo di giovani rampanti a cui va il mio plauso per la bella performance, in primis al vincitore Teo Geoghegan Hart“. Queste le parole di Vincenzo Nibali, che ha chiuso al settimo posto la classifica generale del Giro d’Italia 2020, vinta appunto dal britannico. Lo Squalo ha chiuso dunque questo anomalo 2020 senza ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) “Èundifficile, complicato, nel quale abbiamo dovuto reinventare tutto, dalla preparazione al calendario ridotto, senza dimenticare l’avvicinamento finale al. Ildi questovacosì come è. Èdiverso dalle aspettative che avevo e, allo stesso tempo, mi sono dovuto confrontare con un gruppo di giovani rampanti a cui va il mio plauso per la bella performance, in primis al vincitore Teo Geoghegan Hart“. Queste le parole di Vincenzo, che ha chiuso al settimo posto la classifica generale deld’Italia, vinta appunto dal britannico. Lo Squalo ha chiuso dunque questo anomalosenza ...

