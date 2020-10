Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Cernusco sul Naviglio-Milano: percorso, altimetria, favoriti. La cronometro decisiva! (Di domenica 25 ottobre 2020) Va a chiudersi il Giro d’Italia 2020 con la terza cronometro individuale. Una prova contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano di 15,7 chilometri che non ci si aspettava potesse essere così decisiva. In palio c’è infatti il titolo: per la prima volta due contendenti partono nell’ultima frazione con lo stesso tempo e quindi sarà spettacolo assoluto. Andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria e i favoriti. percorso La frazione a cronometro sarà quasi totalmente pianeggiante, con strade molto ampie e ben pavimentate che condurranno i corridori da Cernusco a Milano. Non vi sono particolari passaggi pericolosi, ad ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Va a chiudersi ild’Italiacon la terzaindividuale. Una prova contro il tempo dasuldi 15,7 chilometri che non ci si aspettava potesse essere così decisiva. In palio c’è infatti il titolo: per la prima volta due contendenti partono nell’ultima frazione con lo stesso tempo e quindi sarà spettacolo assoluto. Andiamo a scoprire il, l’e iLa frazione asarà quasi totalmente pianeggiante, con strade molto ampie e ben pavimentate che condurranno i corridori da. Non vi sono particolari passaggi pericolosi, ad ...

