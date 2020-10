Giro d’Italia 2020 | la carrozza che non è mai divenuta zucca

Leggi su tpi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Alla fin dei conti è andato tutto come previsto. E non mi riferisco alla tappa conclusiva di oggi, la cronometro di 15.7 km da Cernusco sul Naviglio fino a Piazza del Duomo a Milano, ma al 103°d’Italia nel suo complesso. Quando la corsa rosa è partita da Palermo, l’ormai lontano 3 ottobre, si sapeva che c’era una squadra più forte di tutte le altre che avrebbe fatto piazza pulita di tappe e classifica generale. E così è stato con sette successi parziali oltre a quello finale. Certo, obietterà qualcuno, era Geraint Thomas e non Tao Geoghegan Hart l’uomo designato a vestire questa sera l’ultima maglia rosa nel tramonto autunnale di Piazza del Duomo. Questo, tuttavia, è un dettaglio non so quanto importante, anzi forse per niente. Quello che conta è che la corazzata della Ineos ...