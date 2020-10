Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo: “Queste sono state le tre settimane più importanti della mia vita” (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa oggi, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: sono stati 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. Vittoria dell’azzurro Filippo Ganna della Ineos Grenadiers, squadra che vince il Giro con il britannico Tao Geoghegan Hart, che oggi scavalca l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di Domenico Pozzovivo, undicesimo nella generale finale, terzo degli italiani in graduatoria. Al sito ufficiale della NTT il lucano ha dichiarato: “È incredibile e penso che queste siano state le tre settimane più importanti della mia ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa oggi, domenica 25 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro:stati 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. Vittoria dell’azzurro Filippo GannaIneos Grenadiers, squadra che vince ilcon il britannico Tao Geoghegan Hart, che oggi scavalca l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di, undicesimo nella generale finale, terzo degli italiani in graduatoria. Al sito ufficialeNTT il lucano ha dichiarato: “È incredibile e penso che queste sianole trepiùmia ...

