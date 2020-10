Gina Lollobrigida paladina delle unioni civili: “Dobbiamo avere tutti gli stessi diritti” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gina Lollobrigida torna a Live – Non è la d’Urso per sostenere le recenti dichiarazioni di Papa Francesco sulle unioni civili, che stanno sollevando un acceso dibattito. L’attrice è da sempre una sostenitrice dei diritti civili della comunità LGBT. La Lollo inoltre continua a commentare il suo matrimonio, usando toni durissimi contro Javier Rigau. L’uomo, dopo il duro sfogo dell’attrice a Live, ha diffidato la trasmissione di Barbara d’Urso. Gina Lollobrigida per le famiglia arcobaleno Gina Lollobrigida legge a Barbara d’Urso, altra paladina dei diritti LGBT, un messaggio per sostenere le unioni tra persone dello stesso sesso e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020)torna a Live – Non è la d’Urso per sostenere le recenti dichiarazioni di Papa Francesco sulle, che stanno sollevando un acceso dibattito. L’attrice è da sempre una sostenitrice dei dirittidella comunità LGBT. La Lollo inoltre continua a commentare il suo matrimonio, usando toni durissimi contro Javier Rigau. L’uomo, dopo il duro sfogo dell’attrice a Live, ha diffidato la trasmissione di Barbara d’Urso.per le famiglia arcobalenolegge a Barbara d’Urso, altradei diritti LGBT, un messaggio per sostenere letra persone dello stesso sesso e ...

trash_italiano : Ho bisogno dello scontro nell'ascensore tra Gina Lollobrigida e Mario Adinolfi. #noneladurso - MattoMatteo_80 : RT @PaoloBoral: La grande intelligenza di Gina Lollobrigida che ogni settimana si presenta con un nuovo baby fidanzato per parlare della tr… - MondoTV241 : Live - Non è la D'urso: ospite Gina Lollobrigida 'anche io mi schiero a favore dei diritti civili della comunità LG… - ostrichandkrug : RT @trash_italiano: Ho bisogno dello scontro nell'ascensore tra Gina Lollobrigida e Mario Adinolfi. #noneladurso - gakleo74 : RT @simbaissad: Gina Lollobrigida è un'icona, simbolo dell'Italia nel mondo. è una delle done più belle del mondo. ha 93 anni ed ha la ment… -