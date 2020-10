Gigio cinque anni dopo | il 25 ottobre 2015 l’esordio in A con il Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sono passati già, era il 25del, da quando Gianluigi Donnarumma si è impossessato della maglia da titolare deldiventando un punto di riferimento per il club rossonero nonostante le frizioni degli ultimi. Lanciato a sorpresa tra i titolari da Sinisa Mihajlovic in un-Sassuolo a San Siro,– come viene ormai chiamato dai tifosi – è diventato il numero 1 indiscusso prendendosi col tempo anche la maglia della Nazionale Italianaaver ringraziato il lavoro svolto da Gigi Buffon. Sedici, otto mesi e sei giorni e non sentirli. Con il serbo che non ha avuto paura e nonostante due portieri di rilievo internazionale come Diego ...